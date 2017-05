Pesquisadores ouvem comunidade para elaborar PPA

Dando o pontapé inicial para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018/2021, nesta semana, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), enviou 25 pesquisadores para os bairros da cidade. Os trabalhos estarão sendo desenvolvidos, em pontos específicos e através de visitas domiciliares, até o próximo sábado, 20.

Segundo a prefeita, a pesquisa é a primeira etapa para a elaboração do PPA. Ela disse que, na segunda etapa, a coleta de dados será tabulada e será feito um relatório voltado para as cinco regiões pesquisadas no município. Na terceira fase, acontecerá uma audiência pública, quando serão apresentados todos os detalhes dos trabalhos realizados. E a última fase será a elaboração do projeto de lei, que será enviado à Câmara Municipal, para apreciação e votação dos vereadores.

As primeiras entrevistas apontam que os entrevistados querem mais investimentos na saúde e na segurança, construção de novo canil e de creches, pavimentação de vias públicase criação do Centro de Atendimento às pessoas com necessidades especiais, entre outros.

A elaboração do PPA acontece com as participações em conjunto das Secretarias de Planejamento, Fazenda, Jurídico e Assessoria de Comunicação. Os trabalhos, em todas as suas etapas, deverão ser concluídos até o dia 10 de junho.