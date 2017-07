PM localiza moto roubada e apreende dois menores

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A ação positiva dos Militares foi no final da tarde desta quinta feira 27, onde o denunciante relatava que três menores estariam empurrando uma moto na área interna da mineradora Vale local denominado de ‘Grota do Minervino’ próximo da Rua Antônio Germano Barbosa no bairro Bela Vista.

De imediato os Militares seguiram para o local onde iniciou o monitoramento dos menores, que tentaram esconder a Moto no meio do mato em seguida saíram sentido a rua da Chácara, onde antes de chegarem foram abordados pelos PMs.

Durante a varredura pela área os Militares encontraram a moto Yamaha XTZ de cor preta, em meio ao mato, próximo dela estava uma placa HBI-4446, ao ser consultada constataram que havia queixa de furto ocorrido no dia 21 de julho no bairro Campestre. Sendo verificado que a cor original do veículo era branca. Os militares acreditam que a mudança de cor na moto para que ele fosse usada na prática de crimes.

Dois dos menores de 15 anos, já conhecidos da Polícia, foram apreendidos e levados para a delegacia. A moto foi encaminhada ao pátio do Detran.