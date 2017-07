PM prende traficante com drogas e arma escondida em vaso sanitário

Um homem de 21 anos foi preso por volta das 18h de ontem (22), depois de uma abordagem policial no bairro Monte Sagrado, em João Monlevade. Com ele foram encontrados R$ 780,00, sete pinos de cocaína e duas buchas de maconha.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, militares patrulhavam os bairros Estrela Dalva e Monte Sagrado, quando ao passar pela rua Monte Belo, avistaram o suspeito saindo de um imóvel abandonado. Quando os policiais aproximarmos para realizar a abordagem, o rapaz, num gesto rápido, dispensou uma embalagem plástica e rapidamente empreendeu fuga. Ele acabou abordado por outra viatura que estava nas proximidades.

De imediato, o autor foi submetido a busca pessoal e os policiais acharam o dinheiro e a droga na bermuda dele. Durante buscas pelo imóvel de onde o homem havia saído, na parte externa, foi achado o embrulho dispensado por ele. Dentro da embalagem plástica havia 91 pinos vazios. O material,segundo a polícia, é usado para embalo e comércio de cocaína.

Na parte interna do imóvel, que estava com a porta apenas encostada, os militares depararam com um ambiente que aparentemente estaria sendo usado para comércio e uso de entorpecentes, face a presença de muitas embalagens plásticas utilizadas para embalo de drogas. No interior de uma caixa de água, utilizada para descarga sanitária, foi encontrada uma arma de fogo, pistola calibre.380, municiada e carregada com treze cartuchos intactos, bem como outro carregador municiado com mais treze cartuchos, também intactos.

Ainda dentro do imóvel, escondidos no meio de entulhos de construção, a PM localizou uma embalagem plástica com doze pedras de crack, seis buchas de maconha e mais uma porção maior dessa mesma substância.

O suspeito, conforme registro policial é apontado por diversas pessoas, como traficante de drogas. Os denunciantes também informaram aos policiais que o homem possui diversas armas de fogo e que posta com frequência fotos de seus armamentos em redes sociais. Na Semana passada, o suspeito preso efetuou disparos de arma de fogo nas proximidades de onde foi encontrado pela polícia. A arma tem características semelhantes a aprendida pelos policiais dentro do imóvel abandonado.