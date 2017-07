Polícia Civil prende dono de agência suspeito de vender veículos clonados

A Polícia Civil de Itabira prendeu na manhã de ontem (19) um empresário de 43 anos, dono de agência de veículos que fica na Avenida Rio Doce no bairro Areão, e apreendeu cerca de 10 carros clonados que estavam em uma oficina no bairro Fênix.

A operação foi em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Segundo a polícia o empresário vinha sendo investigado há vários meses, suspeito de vender veículos clonados na cidade.

Ainda segundo a polícia, durante uma abordagem a um veículo Fiat/ Palio Weekend no mês passado, o condutor de 18 anos teria apresentado um documento com diversas irregularidades e ainda, com a adulterações nas numerações do chassi e motor. Questionado o jovem alegou que o carro havia adquirido o veículo na agência do empresário e teria pago por ele a quantia de R$36 mil.

Diante do fato, as investigações foram intensificadas. Uma equipe policial foi até a casa de mais uma possível vítima, na Avenida Jorge Ferra, no bairro Fênix onde, do lado de fora, encontraram um veículo Fiat Idea estacionado. O carro também, segundo a polícia, possuía queixa de furto.

Enquanto a polícia realizava a apreensão dos veículos na oficina, os policiais avistaram um veiculo Peugeot 206 de cor prata, que era conduzido pelo empresário, passar em frente do local. Ao perceber a presença dos investigadores o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo abordado.

Ao todo cerca de 10 veículos foram apreendidos.

O empresário recebeu voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e depois levado para o Presídio da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A polícia solicita à outras pessoas que possam terem sido vítimas do empresário, que procurem a delegacia ou denuncie através do telefone 181.