Em mais uma grande operação de combate ao tráfico de drogas, com apoio de populares que denunciaram anonimamente através do telefone 181 do Disque Denúncia Unificado (DDU), a Polícia Militar de João Monlevade conseguiu apreender uma grande quantidade de drogas no final da tarde desta terça-feira (16).

Foram cerca de 208 pedras de crack, um revólver calibre 38 e 12 munições do mesmo calibre, cerca de 50 buchas de maconha, três celulares, além de 04 papelotes de cocaína e um montante em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar os materiais foram apreendidos na localidade conhecida como “Barraginha”, em um local que vinha sendo monitorado como ponto de uso e venda de entorpecentes.

De acordo com o tenente Anderson Davi, comandante do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, após tomar conhecimento do movimento de tráfico de drogas na região foi montada uma operação com apoio de militares do Serviço Velado da 17a Companhia de Polícia Militar independente que fez o monitoramento dos envolvidos. O subcomandante da unidade, capitão Felipe Gaigher também participou da operação e parabenizou a equipe pelo trabalho, que foi supervisionado pelo major André Pedrosa, comandante da Companhia.

Um homem e uma mulher foram presos e uma menor apreendida. Elas negaram participação no crime e disseram não conhecer o suspeito detido.

Ainda segundo a polícia as drogas estavam escondidas em meio a um matagal e durante abordagem o homem tentou fugir. Ele portava uma arma de fogo. Os militares chegaram a efetuar disparos em sua direção e por isso, dispensou a arma e ele acabou preso.

Os três foram levados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. Até a publicação da matéria a PM ainda realizava a confecção do Boletim de Ocorrência. Mais detalhes da operação logo mais no site O Popular.