Policia Militar prende autores de roubo no bairro Planalto

A Polícia Militar de João Monlevade prendeu um homem e um adolescente suspeitos de praticarem roubos no bairro Planalto. Por volta das 21h20 de ontem (15), os militares foram informados de que dois homens em uma motocicleta, portando armas de fogo, teriam roubado de duas senhoras, bolsas contendo dinheiro e objetos pessoais.

Imediatamente os Policiais Militares iniciaram um cerco no bairro, localizaram a motocicleta e abordaram um indivíduo suspeito, maior de idade. Com ele foi encontrado dinheiro da vítima e um aparelho celular. Em seguida, os militares localizaram e apreenderam um adolescente, o qual confessou que havia participado do delito juntamente com o outro rapaz preso.

Os militares ainda localizaram uma bolsa queimada e papéis na residência dos envolvidos. Os dois confessaram o crime, mas alegaram que não estavam armados e sim simularam portar armas. Eles foram levados para delegacia de Polícia Civil, juntamente com a motocicleta apreendida.