Policiais de Ipatinga procuram dupla que roubou joalheria

Policiais civis de Ipatinga estão a procura de pelo menos dois homens que no fim da noite da quinta-feira (20) assaltaram a joalheria Tadj Mahall, no shopping Vale do Aço. Há suspeitas de que um terceiro bandido deu fuga à dupla, que trocou de veículo alguns metros depois do centro comercial.

Imagens de câmeras de segurança da joalheria, do shopping e estabelecimentos comerciais ao longo da rota de fuga dos ladrões estão sendo analisadas. Um dos criminosos aparece de forma nítida no vídeo, já que nem se preocupou em esconder o rosto.

Os dois assaltantes chegaram à loja da Tadj Mahall pouco antes das 22h, que é horário do fechamento. Estavam no local três funcionários. Bem vestidos, eles não despertaram suspeitas. Um deles, um homem de cor clara, óculos e blusa azul, abordou uma funcionária dizendo que tinha ido pegar um cordão que havia deixado na joalheria.

Quando a balconista seguiu em direção ao depósito, para verificar, ele anunciou o assalto, com um revólver em mãos. O bandido invadiu o depósito onde rendeu duas funcionárias, sendo que uma delas teve que lhe entregar vários mostruários com joias.

O comparsa dele, um homem moreno, vestido com camisa vermelha e boné branco, se manteve na parte da frente da loja, acompanhando a movimentação, além de recolher peças em exposição nas vitrines. Depois que os dois encheram mochilas com as joias, saíram tranquilamente pelo shopping, passando até mesmo por um segurança, sem despertar suspeitas.

Os ladrões fugiram numa motocicleta Honda CBX 200, com placa de Recife (PE). Eles saíram do centro de compras, no Bairro Industrial, pela contramão da Avenida Pedro Linhares Gomes, em alta velocidade, sentido Coronel Fabriciano. Alguns metros à frente, pararam na Rua Caviúna, no Bairro Horto, onde abandonaram a moto e jogaram os dois capacetes em alguns arbustos. (EM).