Prefeito Antônio Carlos concede bolsas de estudo para 35 estudantes no Senai

O Prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, assinou, na tarde de hoje (3), o convênio de concessão de 35 bolsas de estudo para estudantes são-gonçalenses no Senai.

O termo de cooperação educacional tem a finalidade de propiciar aos alunos carentes do município acesso ao curso técnico de Eletromecânica ministrado pelo Senai, por meio de doação de bolsa de 100% do valor da mensalidade e matrícula. O apoio financeiro disponibilizado pelo município corresponde a R$ 233.100,00 e provem de parte da verba devolvida pela Câmara Municipal para o Executivo.

O gerente do Senai – Unidade José Fernando Coura, Brizola Rodrigues Sette, elogia a iniciativa e destaca que “outras prefeituras deveriam se espelhar nessa ação, na preocupação do Executivo de investir na formação profissional das pessoas do município para que eles possam realmente participar dos processos das empresas, principalmente na área técnica tão carente de profissional”, ressalta.

O curso de Eletromecânica tem duração de três semestres letivos e visa proporcionar aos profissionais uma formação técnica para uma inserção competente e construtiva junto ao setor industrial e à sociedade. Ao todo 132 pessoas participaram do processo seletivo do curso. Os candidatos fizeram provas de português e matemática, além de atenderem os requisitos exigidos na inscrição como residir em São Gonçalo, ser inscrito no Programa Bolsa Família, entre outros.

O prefeito Antônio Carlos afirma que vai continuar investindo no ensino e no crescimento do cidadão são-gonçalense. “Acredito na educação como forma de transformação do ser humano e vou dar continuidade ao meu projeto de capacitar os estudantes para que possam ter um futuro melhor”, destaca o Chefe do Executivo.

Aula inaugural será na próxima segunda-feira (7), 18h30, na sede do Senai.