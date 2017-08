Prefeito e moradores discutem melhorias no bairro de Lages, em Bela Vista de Minas

Na última quinta-feira, 03/08, o prefeito de Bela Vista de Minas, Wilber José de Souza se reuniu, através do convite da Associação dos Moradores, com moradores do Bairro Lages. O evento aconteceu no Centro Catequético e contou com a presença de um grande número de moradores, com o intuito de passar a real situação dos investimentos e futuros investimentos no bairro.

Visando o fortalecimento dos bairros, a prefeitura vem desenvolvendo inúmeros projetos dos quais muitos ainda se encontram em fase de licitação e em andamento,

“Hoje já conseguimos vencer muitos obstáculos, mas há muito para se resolver. E é isto que estamos fazendo. No momento foi citado o valor dos investimentos já direcionados para obras e realizações no bairro. O povo deve ser atendido da forma que eles merecem,, Todos sabem das dificuldades que o município e o país atravessam e mesmo assim não deixamos um só instante de estar investindo na qualidade de vida dos nossos munícipes”, disse o prefeito.

Com o objetivo de ouvir a população, Wilber esteve acompanhado do vereador e presidente da câmara Erivaldo Berto Alexandre, morador do bairro, do Sargento Emerson Martinho Vila Nova, Comandante da Polícia Militar em Bela Vista de Minas, dos diretores de departamentos, Maria de Lourdes Ávila Martins Ramos, Raimundo Nonato Caldeira, Darci Viana e Rodrigo Sena Magalhães, os vereadores Edson Herculano Gomes e Márcia Simão, também do bairro estiveram presentes, além de José Geraldo Soares, Joel Leiteiro e Samantha Ávila.

O presidente da associação dos moradores, Carlos Santana e a diretoria da entidade receberam a equipe da administração municipal e além de ouvirem os esclarecimentos das autoridades presentes, deixaram novas solicitações que a administração ficou de estudar todas com atenção.