Prefeitura começa recuperação de rede pluvial na região do Novo Cruzeiro

A Prefeitura de João Monlevade iniciou, nesta semana, a realização das obras de restauração de rede pluvial na região do Novo Cruzeiro. As intervenções começaram pela rua Nicarágua, no bairro Petrópolis. Também serão contempladas as ruas Peru, no mesmo bairro, e a Marquês de Valença, no bairro Novo Cruzeiro. O investimento é de R$82.326,13 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e treze centavos).

Serão feitas novas caixas de drenagem em concreto armado. Conforme o secretário de obras, Damião José de Castro, “a obra visa substituir as caixas antigas para agilizar o escoamento das águas e oferecer mais conforto e segurança para a população”.

A empresa que está executando a obra é a Geosolos Fundações e Construções. A ordem de serviço foi assinada no último dia 24. A previsão é de que as obras sejam concluídas em, no máximo, 90 dias.