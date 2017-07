Prefeitura de Itabira inicia vistoria de veículos escolares

Até o dia 4 de agosto, a Superintendência de Transportes e Trânsito (Transita) da Prefeitura de Itabira fará a inspeção obrigatória – referente ao segundo semestre de 2017 – nos veículos cadastrados para prestar serviços de transporte escolar no município.

O atendimento será realizado mediante a apresentação de ordem de serviço que deve ser retirada na Diretoria de Transporte Público – antiga Prefeitura – localizada na rua Ireni Barbosa, no bairro Pará, das 8 às 16h30. Para isso, é necessário apresentar os documentos do autorizatário e do veículo.

Em seguida, os ônibus – veículos com capacidade a partir de 21 lugares – deverão ser levados para a rua Sérgio Eisemberg, nº 42, no bairro Fênix, para a inspeção do engenheiro mecânico Márcio Alexandre de Araújo. Já as vans e micro-ônibus – veículos com capacidade a partir de 20 lugares – serão vistoriados na avenida Tabelião Osório Sampaio, nº 461, na Vila Santa Rosa, pela empresa Lana Automotiva. Em ambos, o horário do serviço deve ser agendado, no período das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, por meio dos telefones 9 9694-6449 (engenheiro) e 3839-7920 (Lana). O profissional e a empresa de soluções automotivas são contratados pelo Município.

Durante a inspeção, são verificados os sistemas de sinalização, iluminação, freios e direção; pneus, equipamentos de segurança, adesivos de identificação, entre outros itens. Se for constatada alguma irregularidade, o motorista terá um prazo determinado pela Transita para fazer a adequação e retornar para nova vistoria. Segundo Estevam José de Oliveira, diretor de Transporte Público, após o cumprimento das exigências, o veículo recebe, no mesmo dia, o selo de inspeção referente ao segundo semestre de 2017. “No entanto, depois da vistoria, é necessário retornar à Transita com o laudo de aptidão para que possa ser emitido, na hora, a autorização de tráfego. Este documento deve permanecer no veículo”.

Segurança

A vistoria atende aos requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), Lei Municipal 4.839/2015 e no Decreto Municipal 3.692/2016, que especificam as condições seguras para transporte de passageiros em veículo escolar.

A Transita, setor responsável pelas vistorias, alerta que os pais devem ficar atentos no momento de contratar o serviço de transporte escolar. Em casos de dúvidas, os usuários devem entrar em contato com a superintendência para saber se os veículos passaram pela inspeção e estão seguros para transitar com os alunos. As informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3839-2406.