Prefeitura de João Monlevade garante realização de Cavalgada

A tradicional Cavalgada de João Monlevade deve ser realizada por uma empresa terceirizada. Nos próximos dias, a Prefeitura vai publicar edital para chamada pública para seleção de interessados. A informação é da Assessoria de Comunicação do Executivo, que não informou detalhes do certame. A festa deve ocorrer em setembro. Como já anunciado, o Clube do Cavalo deve ser um apoiador do evento.

No ano passado, João Monlevade ficou sem a Cavalgada por conta da falta de recursos financeiros para a realização da festa. Nos anos anteriores, a Prefeitura contratou empresas especializadas para organização do evento e, em contrapartida, oferecia parte do aporte financeiro.

Circuito Brahma Sertanejo

O Circuito Brahma Sertanejo, anunciado para ser realizado em João Monlevade no mês de agosto foi cancelado. A empresa responsável pelo evento limitou-se a informar que a festa não mais ocorrerá como o previsto. No anúncio, o Circuito ocorreria na Cavalgada da cidade e teria grandes atrações entre nomes famosos como Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Mateus e Kauan, Dennis DJ, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Humberto e Ronaldo, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson, Zeze di Camargoe Luciano e Victor e Leo.