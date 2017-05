Prefeitura de São Gonçalo realiza seminário sobre à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realiza, no dia 18 de maio, às 13h, na Câmara Municipal, seminário sobre à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A data marca a luta pelos Direitos Humanos de crianças e adolescentes no Brasil. É um importante momento para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar da luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, e garantir o direito fundamental ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres de toda forma de abuso e de exploração.

Podem participar do evento escolas, sociedade civil, governo, igreja, polícia, imprensa e redes de atendimento que lidam com o enfrentamento e no combate da violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. Informações: 31. 3820-1886.