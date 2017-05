Prefeitura lança programa para manter a cidade limpa

Na próxima quinta-feira (18), o programa Cidade Limpa começa no bairro Pedreira. A proposta da Prefeitura de Itabira é fazer uma força-tarefa para solucionar os problemas de lixo, dos buracos nas vias, das áreas com excesso de mato e, por fim, com o paisagismo nos espaços públicos, durante toda a gestão do prefeito Ronaldo Magalhães.

O projeto é desenvolvido pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SMDUMA), Obras (SMO), com a Empresa de Desenvolvimento de Itabira (Itaurb) e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). De acordo com Priscila Braga Martins da Costa, secretária da SMDUMA, mesmo com a reavaliação financeira do plano de governo, a cidade limpa é uma das metas do prefeito. “Nossa cidade vai voltar a ser limpa e vamos mantê-la assim: toda bonita, arrumada e com muita segurança”.

Ainda segundo a secretária, o trabalho começa com o levantamento de problemas que as equipes do programa realizam em todos os bairros da cidade, sendo que a primeira etapa cuida do recolhimento de entulhos, da operação tapa-buraco e dos serviços de capina, roçada e poda necessários em diversas áreas da cidade. Além disso, segundo Priscila Martins da Costa, “o programa alterna entre os bairros, primeiro é feito em um bairro mais afastado, depois em um mais central. Primeiro lugar é o Pedreira, segundo Vila Paciência e Pará, depois vamos para o João XXIII, Praia, Campestre, Centro e demais bairros. Vamos fazer uma união de trabalho e esforços para as ações necessárias em todos os lugares”.

A última etapa do Cidade Limpa cuidará da recuperação das praças, das vias e com o paisagismo. “Depois que organizarmos os bairros, entraremos com a recuperação dos passeios, com o plantio de mudas que, inclusive, já temos várias e, também vamos arrumar as praças, mas isso é a segunda parte”, ressaltou Priscila Martins da Costa.

Sobre o custo do programa, a secretária informou que a Prefeitura vai utilizar de recursos próprios. “O custo é diluído porque vai ser feito com os funcionários públicos já contratados. Provavelmente, nosso maior gasto será com combustível, que é uma despesa direta da administração. Nós não estamos onerando os recursos financeiros do município, estamos trabalhando com um orçamento bem enxuto”, concluiu Priscila.