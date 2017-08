Prefeitura promove Campanha de Vacinação Antirrábica em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo inicia, na próxima semana, a Campanha de Vacinação Antirrábica canina e felina 2017. Será mais de um mês de mobilização com o objetivo de imunizar animais de mais de 40 localidades do município. A ação terá início na terça-feira (8), nas comunidades de Pedras, Timirim e Terra Vermelha e segue nos próximos dias nas demais comunidades rurais e no Centro.

A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. É uma doença 100% letal, transmissível de animal para animal e de animal para o homem, por meio da saliva. A passagem do vírus se dá no momento da mordida, arranhão e lambedura de qualquer mamífero infectado. A vacinação dos animais é essencial para evitar qualquer caso de raiva humana.

Ao ser agredida por um animal, a pessoa deve lavar imediatamente o ferimento com água e sabão, e procurar com urgência o posto de saúde mais próximo. Cães raivosos apresentam sintomas como: agressividade (atacando pessoas e objetos) ou tristeza (procurando lugares escuros), salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras. Nos humanos, a doença ataca o sistema nervoso central, levando à morte.

A Vigilância em Saúde (Visa) alerta que todos os animais acima de três meses de idade têm que ser vacinados, inclusive as fêmeas que estiverem amamentando, prenhes ou no cio. A única exceção é para o caso de animais que estejam doentes. A vacina é gratuita e obrigatória, sendo a melhor forma de manter os bichos de estimação imunizados contra a raiva.

A partir da próxima semana os agentes da Visa vão iniciar a campanha nas localidades. Os donos dos animais devem ficar atentos aos horários e locais de vacinação que serão divulgados por meio de cartazes afixados nas comunidades.