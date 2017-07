Presidente da Câmara de Santa Bárbara é preso em operação contra fraudes

Tweet no Twitter

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Juarez Camilo Carlos (PSDB) e outros vereadores, foram preso nesta quinta-feira (27) em uma operação contra fraude, da Polícia Civil, batizada de Entre Serras. De acordo com o delegado da Polícia Civil Domiciano Monteiro, que coordena as investigações, a ação apura crimes de corrupção, falsificação de documentos e fraude em licitações.

A operação teve início por volta das 4h da madrugada e reúne mais de 90 policiais civis, de Santa Bárbara e das cidades vizinhas que cumprem mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva. A operação também inclui apreensão de documentos e computadores na Câmara Municipal e na casa dos vereadores e servidores públicos.

A operação é resultado de cerca de um ano de investigações. Segundo as primeiras informações, as fraudes estariam relacionadas a desvio de verbas, como valores exorbitantes no consumo de gasolina.

