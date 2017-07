PRF apreende mais de 70 quilos de maconha em ônibus que seguia para Recife

Tweet no Twitter

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (26), 70,5 kg de maconha durante fiscalização a ônibus que fazia linha São Paulo/Recife.

Segundo a PRF, durante fiscalização o veículo foi abordado em frente ao posto da unidade que fica no km 278 da BR-116, em Teófilo Otoni.

No interior do ônibus foram encontradas duas malas com a droga. Pelo tíquete das bagagens foi identificada a proprietária das malas como sendo uma mulher de 41 anos.

Segundo a PRF, ela confirmou que as malas eram dela e que receberia a quantia de R$3 mil pelo transporte.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Delegacia da Polícia Civil, em Teófilo Otoni, juntamente com a droga apreendida.