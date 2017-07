Quatro bairros recebem asfalto em João Monlevade

Todas as ruas do bairro São João serão asfaltadas, segundo a prefeita de João Monlevade, Simone Moreira (PSDB). Nesta semana o processo começou pelas vias Camélia, Jatobá e Violeta. A empresa IPACSE, vencedora do processo licitatório, é a responsável pelas obras.

A chefe do Executivo esteve no locakl acompanhado o trabalho e disse que tão logo terminem as obras de pavimentação no São João, os próximos bairros a receberem tais benefícios são: Loanda (ruas Raimundo Correa e Felipe Camarão), Centro Industrial (ruas Tapajós, Tocantins e Luzia de Melo), Cidade Nova (rua Zezinho de Abreu) e Cruzeiro Celeste (rua Montevidéu).

O custo total das obras de asfalto é de R$370.900,00 e os recursos foram conseguidos com intermediação dos deputados Tito Torres (estadual) e Rodrigo de Castro (federal), junto ao governo do estado.