Rastreador de celular leva polícia até ladrões

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma quadrilha suspeita de cometer um assalto em Catas Altas foi presa por policiais militares, durante a madrugada de ontem (17).

Segundo a polícia, alguns dos suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas que foram assaltadas na Rua Melquiades Leandro Rodrigues no Bairro Santa Quitéria.

As vítimas contaram que após sair de um bar na área central de Catas Altas caminhavam em direção a uma pousada foram surpreendidas por três indivíduos, sendo que um deles estava armado com um revólver. Os marginais anunciaram o assalto, ordenando que entregassem todos os objetos de valores.

Com ajuda do sistema de rastreamento de um dos celulares roubados, os militares conseguiram chegar até uma residência, que foi cercada.

Os suspeitos ao perceberem a presença da polícia tentaram fugir pelos fundos do imóvel, mas os quatro acabaram sendo detidos. Durante buscas no interior da residência os militares encontraram dois celulares roubados, um revólver calibre 32, que possivelmente, foi usado na ação criminosa. Uma bucha de maconha e vários saquinhos plásticos provavelmente usados para embalar entorpecentes, também foram encontrados no local.

As vítimas reconheceram a arma usada no assalto e as roupas dos suspeitos.

Os quatro foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Repórter Tales Benício