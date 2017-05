Rede rompe e falta água em João Monlevade

Tweet no Twitter

Está faltando água em toda João Monlevade, segundo informações do diretor do Departamento de Água e Esgotos (DAE), Cleres Roberto de Souza. A previsão é de que o abastecimento se regularize até as 18h desta quinta-feira (12).

A falta d´água é ocasionada pelo rompimento da rede adutora entre os bairros Santa Bárbara e Aclimação. Funcionários do DE já estão no local providenciando o conserto. “A previsão é que o serviço de reparo finalize até às 18h, quando o sistema voltará a funcionar e se normalizará gradativamente”, consta em nota divulgada sobre o fato.