Região Metropolitana de BH será reconhecida como polo produtor de cerveja artesanal

Informações do Ministério da Agricultura apontam que Minas Gerais possui 61 microcervejarias registradas, 31 apenas na região da Grande BH. Dados do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de MG (SindBebidas) indicam que mensalmente são produzidos, em todo o estado, 1,5 milhão de litros de cervejas artesanais. A previsão de crescimento do setor em 2017 é de 14%.

Para o superintendente-executivo do SindBebidas, Cristiano Lamego, o reconhecimento do Governo do Estado do APL de cervejas artesanais deve fortalecer e impulsionar o setor.

“O reconhecimento é o verdadeiro fator de transformação do nosso setor em um polo organizado e forte, sendo assim capaz de efetivamente gerar valor e, com isso, aumentar a competitividade de nossas cervejarias. Também é importante para a definição de políticas públicas adequadas a nossa realidade”, diz Lamego.

Ainda segundo o SindBebidas, estudos mostram o grande potencial do turismo aliado à produção de cerveja na Grande Belo Horizonte. Belo Horizonte e região têm se notabilizado pela crescente oferta de bares e restaurantes especializados em cervejas artesanais, contribuindo com a difusão da cultura cervejeira e consequente aumento de mercado.

“A importância se deve pelo ato de, a partir de agora, estarmos inseridos num programa de Arranjos Produtivos Locais formal e, com isso, termos acesso a ações e políticas públicas que de fato atendam as demandas do nosso setor. Com a parceria formada a partir do reconhecimento abre-se um leque de oportunidades de ações que contribuirão para escrever a história do setor e assim cumprir nosso papel econômico e social”, ressalta Lamego.