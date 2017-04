Representante comercial morre ao ser baleado durante tentativa de assalto

Tweet no Twitter

O representante comercial Altamir Roque José de Sá, 41 anos, morreu após ter sido baleado durante uma tentativa de assalto por volta das 10h40 desta terça-feira, 04, na Rua Conceição, no Bairro Praia em Itabira. Segundo a polícia, o autor após o crime tomou um carro de assalto e fugiu em direção a cidade de Nova Era.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima foi até o local para fazer entrega de produtos em um salão de beleza. Neste momento foi surpreendida pelo autor que anunciou o assalto ordenando que ele entregasse a chave do seu carro, porém Altamir Sá teria dito ao marginal que arma era de brinquedo, em seguida reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde. O corpo de Altamir Sá foi levado para o necrotério do Hospital Nossa Senhora das Dores, em seguida transferido para o Instituto Médico Legal (IML) onde será examinado por um médico legista.

Segundo a polícia, o autor após atirar na vítima roubou um Fiat Palio de uma autoescola e fugiu em direção a cidade de Nova Era. A Central de Operações (COPOM) empenhou diversas guarnições no rastreamento, o carro roubado foi encontrado abandonado na localidade de Oliveira Castro na zona rural da cidade. Os militares estão cercando o local na tentativa de prender o autor.