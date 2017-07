Reunião com integrantes da Rede de Vizinhos Protegidos do Bairro Água Fresca

Dentro da filosofia de polícia comunitária, a Polícia Militar realiza trabalho de prevenção em diversos bairros de Itabira criando redes de segurança.

moradores do Bairro Água Fresca foram cadastrados a fim de aprimorarem a segurança pública com o estreitamento do relacionamento PMMG/Comunidade, unindo esforços no objetivo comum de preservar a ordem pública.

A reunião foi realizada na última quinta-feira, 20, em que foi apresentado o projeto aos moradores e orientações foram repassadas sobre as medidas de segurança que devem ser tomadas no cotidiano das pessoas, considerando que a comunidade deve participar das cobranças e do planejamento das ações relativas à segurança, que requer interesse, engajamento e comprometimento de todos.

Os pontos abordados na reunião foram o ingresso de moradores do bairro na rede; a criação da rede de verificação, que funciona como uma cadeia de contatos de uma residência com a outra; a criação da rede de vigilância mútua, que se trata de observar o movimento nas imediações das residências vigiadas para detectar a presença de pessoas ou veículos estranhos ou em atitude suspeita; a necessidade dos moradores atuarem ao sinal de perigo através de um som (apito, por exemplo) ou códigos combinados, em caso de invasão ou flagrante de ato criminoso, mobilizando toda a rede.

Com o lema “Junte-se a nós, você só tem a ganhar!”, a Rede de Vizinhos Protegidos é uma estratégia de prevenção criminal de baixo custo, cujos resultados são satisfatórios e de curto prazo, trazendo muitos benefícios a todos envolvidos.