Sábado é Dia “D” contra a gripe. Postos ficam abertos

Os postos de saúde em João Monlevade vão funcionar neste sábado (13), das 8h às 16h30, para vacinação contra a gripe – no D da mobilização nacional. As escolas João XXII e Luiz Prisco também serão unidades para imunização.

A procura pela vacina contra a gripe é considerada baixa nas Unidades Básicas de Saúde de João Monlevade. O mesmo ocorre na maioria dos postos de saúde de Minas Gerais, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Até esta quinta-feira (11), foram aplicadas 3.428 doses da vacina na cidade, o que corresponde a pouco mais de 22 % do público prioritário. A meta é imunizar 90% do público-alvo até 26 de maio, quando termina a campanha. A estimativa é vacinar 15.505 pessoas. Nesse número não estão relacionados os professores, que nesse ano também devem receber a imunização.

Em 2017, o grupo prioritário para receber a vacina são pessoas acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 4 anos, trabalhadores da área de saúde, gestantes, puérperas – em até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas, presidiários e professores das redes pública e privada de ensino básico.

Em João Monlevade, desse grupo, os idosos são os que mais procuraram os postos para receber a imunização (2.406). Em seguida, estão as crianças (551), profissionais da saúde (295), gestantes (151) e por último as puérperas (25). Os dados estão disponíveis no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (Sipni).