Santa Bárbara retoma obras do Centro Esportivo

As obras do Centro Esportivo de Santa Bárbara (Cesb) foram retomadas nesta quarta-feira (02). Este projeto faz parte do Programa Crescer, lançado em 2015, e representa uma ação singular nesta área, voltada ao lazer e à prática esportiva, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O Cesb, localizado na Avenida Raimundo Linhares, número 560, no bairro São Vicente, abrigará quadra de peteca, quadra de futebol society, ginásio, campo de futebol, vestiários, pista de corrida e caminhada, dentre outras estruturas. A obra possui um montante de investimentos superior a R$ 2 milhões.

O projeto do Centro Esportivo foi elaborado em 2015, tendo a obra começado em junho deste mesmo ano. Após problemas com a empresa vencedora da licitação, que foi submetida a três processos administrativos (um deles com multa), o contrato foi recindido e nova licitação realizada.

A obra retomada neste mês de agosto tem previsão de seis meses para conclusão. Neste primeiro momento, está sendo feita a limpeza geral do espaço e na sequência serão realizadas as atividades de revitalização do campo de futebol e a reforma do ginásio poliesportivo.

Programa Crescer

O Programa Crescer, lançado em 2015 e do qual o Cesb é parte, garantiu R$30 milhões em investimentos, três vezes maior que a captação de recursos dos últimos 12 anos, contados da data do Programa. O Crescer é reflexo do novo modelo de gestão, que dita, em mais de 30 projetos, um ritmo de crescimento diferenciado ao Município.