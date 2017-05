Santa Bárbara sediará microrregional do Jemg

Tweet no Twitter

O Município sediará, de 9 a 13 maio, a microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), o maior e mais importante programa esportivo-social do Estado. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo, Esportes e Juventude, apoia a realização do evento cedendo toda a estrutura para as disputas.

Esta, que é a segunda etapa da competição, acontece em 49 sedes de várias regiões de Minas, sendo Santa Bárbara uma delas. Ao todo, nessa fase, estão envolvidas aproximadamente 2000 escolas e 35.000 alunos-atletas do ensino fundamental e médio de 853 municípios mineiros.

Na etapa de Santa Bárbara participarão, além do município sede, Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Moeda, Nova Lima, Nova União e Sabará. Serão 28 escolas representando essas localidades.

As modalidades que serão disputadas no Município são basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, envolvendo 106 jogos.