São Gonçalo: Câmara devolve R$ 700 mil para prefeitura

A Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo devolveu na manhã de hoje (12), a quantia de R$700 mil para a Prefeitura do município. Na ocasião a presidente da Casa Luciana Bicalho solicitou que parte da verba seja usada para custear bolsas de estudos para os alunos do Senai.

O prefeito Antônio Carlos informou que nos próximos dias será enviado para a Câmara um projeto de lei para autorização na concessão das bolsas para o curso de Técnico em Eletromecânica que será promovido pelo Senai.

Participaram da devolução o secretário da Câmara Marco Antônio Bicalho (Kito), o prefeito Antônio Carlos Noronha Bicalho, a presidente da Casa vereadora Luciana Bicalho e o vereador Ailton de Figueiredo Neves.