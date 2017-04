Senai de São Gonçalo oferta vagas para cursos de aprendizagem

O Senai de São Gonçalo do Rio Abaixo está com inscrições abertas para o processo seletivo unificado referente ao segundo semestre de 2016. Serão ofertadas 40 vagas e as inscrições seguem até o próximo dia 30.

São oferecidos cursos de Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica Industrial (20 vagas – tarde) e Aprendizagem em Manutenção Elétrica Industrial (20 vagas – tarde).

Os cursos são gratuitos e os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e, no máximo, idade que permita concluir o curso antes de completar 24 anos. O candidato deve estar cursando o 9º ano ou ter concluído o ensino médio.

As inscrições são realizadas somente pela internet, no site www.senaimg.com.br através do CPF do candidato. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00. Informações pelo telefone (31) 3833-5753.