Servidores de Monlevade recebem o 13º salário no próximo dia 28

Diante da crise financeira pela qual passam diversos municípios, várias prefeituras deverão pagar os salários dos servidores até o quinto dia útil do mês subsequente, ou mesmo após essa data. Em alguns locais, os salários atrasados estão, inclusive, sendo parcelados, com os pagamentos sendo escalonados aos servidores. Mas, em João Monlevade, neste mês de julho, mais uma vez, a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) mostra que há equilíbrio das finanças municipais e uma administração com responsabilidade. É que os servidores monlevadenses receberão os pagamentos do mês e metade do décimo terceiro um pouco mais cedo que o normal.

A prefeita determinou que os pagamentos do mês e da metade do décimo terceiro aos servidores municipais de João Monlevade sejam feitos no próximo dia 28. A chefe do Executivo disse que, com essa medida, muitas famílias poderão contar com tais recursos para, inclusive, passar um bom período de férias junto aos filhos. Ela salientou também sobre a importância dos recursos que estarão circulando na cidade.

No total, a prefeitura estará injetando quase R$9 milhões para circular no comércio local.