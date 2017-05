Servidores protestam em frente da prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo

Por volta das 09h da manhã desta quarta-feira (10), militares de São Gonçalo do Rio Abaixo acompanharam a movimentação de cerca de 60 funcionários da prefeitura da cidade e integrantes do Sindicato dos Servidores de São Gonçalo do Rio Abaixo (SINDIASGRA), que se reuniram e saíram em passeata percorrendo a rua Henriqueta Rubim, no centro da cidade, em direção a sede do Executivo.

Os manifestantes entraram no prédio da Prefeitura e exigiam que fossem recebidos pelo prefeito Antônio Carlos Noronha (PDT).

Os servidores foram informados de que o prefeito não se encontrava no local e foi formada uma comissão que se reuniu com a secretária de governo do município. Os demais servidores se concentraram do lado de fora, na porta da prefeitura, e interditaram a via por cerca de uma hora e meia.

Durante a conversa entre a comissão e a secretária de governo, ficou acertado com os servidores que uma comissão será formada com membros do Sindicato, Prefeitura e Câmara Municipal, para se reunirem em data a ser definida, para discutirem os impactos do reajuste reivindicado de 6,5% nas contas do município.