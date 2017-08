“Show da Lívia” agita o Diversão em Cena ArcelorMittal em João Monlevade

Tweet no Twitter

O Diversão em Cena ArcelorMittal apresenta na próxima terça-feira, 08/08, o espetáculo “Show da Lívia”, às 19h, no Anfiteatro do Centro Educacional. Os ingressos gratuitos poderão ser adquiridos a partir de segunda-feira, 19, em dois locais em Carneirinhos: Livraria República Literária (Rua Luis Prandini, 38) e Mércia Decorações (Rua Armando Batista, 45, lj 03). Quem preferir poderá retirar ingressos online através da plataforma Sympla (www.sympla.com.br). Os ingressos estarão disponíveis na internet até sexta-feira.

Lívia é uma garota que ama ciências e adora fazer novas descobertas. Muito curiosa, a menina acredita que a Terra é um grande laboratório onde ela pode encontrar respostas para todas as suas perguntas. Junto com seus amigos, ela formula hipóteses e faz experimentos. A montagem promete entreter e também aguçar a curiosidade e a vontade de aprender das crianças, oferecendo centenas de perguntas e descobertas.

Considerado o maior programa nacional de formação de público infantil no Brasil, o Diversão em Cena é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e tem o objetivo de contribuir para a formação de público para teatro, oferecendo espetáculos de qualidade. Em uma maratona cultural, o projeto traz a João Monlevade, até novembro, uma programação com espetáculos infantis. A agenda completa está disponível no site www.famb.org.br.