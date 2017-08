Suspeito de liderar roubo de carga na 381 é preso pela PM

A Polícia Militar realizou uma megaoperação de combate a roubo de cargas e explosão de caixas eletrônicos na última segunda-feira (1º). O objetivo foi desarticular uma quadrilha que vinha agindo próximo a região da “Prainha” em Antônio dias, e demais trechos da BR 381. Os bandidos atacavam caminhoneiros, muitas vezes agindo com requintes de crueldade, deixando os motoristas amarrados no meio do mato.

Um homem suspeito de chefiar uma quadrilha especializada em roubou de cargas. Ele foi detido em Governador Valadares. Segundo a polícia, a quadrilha agia ao longo da BR-381 – entre as cidades de Antônio Dias e São Gonçalo do Rio Abaixo.

Na mesma operação, foram cumpridos pela Polícia Militar, mandados de busca e apreensão nas cidades de João Monlevade e Bela Vista de Minas. Na residência de um dos autores, que reside no bairro Lages em Bela Vista de Minas, foi apreendida uma espingarda calibre doze, um revólver calibre 38, máscara, toucas ninja, dinamite, espoleta, munição, dinheiro e ainda parte de mercadorias que possivelmente possa ser produtos de roubo de carga. Pelos materiais apreendidos na casa do suspeito, a PM acredita que a quadrilha também possa estar envolvida a explosões de caixas eletrônicos. Em João Monlevade, foi apreendido um revólver calibre .38.

Segundo o Tenente Moreno, comandante do Pelotão de Nova Era que esteve a frente da Operação em Bela Vista de Minas, toda ação foi planejada juntamente com militares de Cel. Fabriciano, Ipatinga, Gov. Valadares e 17ª Companhia de João Monlevade. Demais integrantes da quadrilha ainda estão sendo procurados pela polícia. “Esperamos que com essas prisões este tipo de atividade criminosa venha diminuir em nossa região e os caminhoneiros que trafegam pela BR 381 possam trabalhar com mais segurança”, disse o Tenente.