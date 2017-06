Thiago Brava na XVII Cavalgada de Catas Altas

Show de arrocha com Thiago Brava, moda de viola com Orquestra Luthier, forró, cantores do programa The Voice Brasil, rodeio, concurso de marcha e gastronomia de qualidade. Estas são algumas das atrações do Festival Sabores com Viola e XVII Cavalgada de Catas Altas, que serão realizados de 9 a 11 de junho na área de eventos. A entrada é gratuita em todos os dias.

A festa será promovida depois de dois anos sem acontecer no município. “Ficamos dois anos sem poder curtir nossa tradicional cavalgada. Agora, voltamos com tudo e com novidades para oferecer o melhor à nossa população”, destaca o prefeito José Alves Parreira.

A programação vai começar na sexta, às 19:30 horas, com abertura e rodeio profissional. No mesmo dia, o público vai curtir uma animada moda de viola com os violeiros Tião Reis e Zé Mineiro e, para fechar a noite, apresentação de Danilo Reis e Rafael, dupla mineira vencedora do The Voice Brasil, em 2014.

No sábado, as apresentações começam às 13 horas, seguindo até a noite com vários shows de Márciano do Teclado, Sandro Alves, Aline Abreu, Banda Chaparral e a grande atração, Thiago Brava. O cantor vai esquentar o público presente com seus maiores sucessos do arrocha, entre eles, “Arrocha do poder”, “As mina pira”, “Namora bobo” e “Dim dim”. Ainda no sábado, tem rodeio profissional com os melhores peões do país.

No domingo, o evento começa cedo, a partir das 9 horas, com o concurso de marcha para todas as raças, envolvendo 11 categorias (Municipal Patrão, Municipal Geral, Égua Comum, Égua Mangalarga Marchador, Cavalo Comum, Cavalo Mangalarga Marchador, Marcha Picada (Macho e Fêmea), Categoria Mula, Categoria Burro, Mirim até 15 anos e Amazonas).

Os vencedores da competição receberão premiação em dinheiro e troféu. O primeiro lugar de cada categoria vai ganhar R$ 300; o segundo, R$ 200; e o terceiro, R$ 100. Reservado Campeão vai levar R$ 600 e Campeão dos Campeões, R$ 1.000.

Ao meio-dia, a dupla Denner e Kauna abre a programação artística do domingo. Em seguida, será a vez da grande apresentação do dia, a Orquestra do projeto Luthier, a primeira orquestra de viola caipira do mundo, criada em 2006 em Barão de Cocais. No projeto, que é apoiado pela Vale, crianças e adolescentes aprendem a arte da luteraria, que consiste em construir instrumentos de corda, em especial a viola de 10 cordas.

Bruno Baia e Rock Sanfoneiro e Ronaldo e Rafael completam as atrações, que ainda contarão com torneio de touro mecânico e passeios a cavalo.

Já a parte gastronômica também receberá atenção especial no Festival Sabores com Viola e XVII Cavalgada. Na ocasião, serão montados espaços para comidas e quitandas mineira, vinhos, cerveja artesanal e cachaças, além das feiras da Sabores do Morro e Agricultura Familiar.

Programação

Sexta-feira – dia 09

19:30h – abertura oficial

20:00h – Rodeio profissional

22:00h – show de viola com Tião Reis e Zé Mineiro

00:30h – show com Danilo Reis e Rafael – dupla vencedora do The Voice Brasil 2014

Sábado – dia 10

13h – Márciano do Teclado

15:30h – Sandro Alves

18h – Aline Abreu

20:00h – Rodeio Profissional

22:00h – Banda Chaparral

00:00h – Show com Thiago Brava

Domingo – dia 11

09h- Concurso de Marcha

12h – Show com Denner e Kaua

14:00h – Orquestra de viola caipira do projeto Luthier

16:00h – Show com Bruno Baia e Rock Sanfoneiro

18:30h – Show com Ronaldo e Rafael