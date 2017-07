Torta De Palha Italiana

INGREDIENTES

2 tabletes de Chocolate NESTLÉ CLASSIC® Meio Amargo em pedaços (250g)

2 latas de Leite MOÇA®

1 colher (sopa) de manteiga

1 lata de Creme de Leite NESTLÉ®

2 pacotes de Biscoito de Maisena TOSTINES®

– raspas de Chocolate NESTLÉ CLASSIC Meio Amargo para decorar

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque o Chocolate NESTLÉ Classic, o Leite MOÇA, a manteiga e misture bem. Leve ao fogo mexendo sem parar, até que a mistura desgrude do fundo da panela, como no ponto de brigadeiro. Desligue o fogo, acrescente o NESTLÉ Creme de Leite, misture e espere amornar. Reserve.

Montagem:

Em uma forma redonda de fundo ou aro removível (24 cm de diâmetro), unte o fundo e as laterais com óleo. Coloque uma fina camada de brigadeiro e distribua os Biscoitos Tostines Maisena por todo o fundo da forma. Cubra essa camada de Biscoitos com brigadeiroe repita as camadas, finalizando com brigadeiro, reservando alguns Biscoitos para decorar. Deixe gelar por 4 horas e desenforma. Decore com Biscoitos triturados e raspas de Chocolate. Sirva.