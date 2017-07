Três feridos em acidente grave na BR-381, em João Monlevade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou por volta das 09h30 da manhã de hoje (26), um acidente grave no km 367 da BR-381, trecho conhecido como Corte de Pedras, em João Monlevade.

Segundo a PRF, o condutor de um veículo Fiat/Uno com placa de Pequi/MG teria perdido o controle da direção em uma curva e atingiu uma carreta que seguia no sentido contrário.

Três pessoas que viajavam no carro de passeio tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Margarida por uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor). O motorista do carreta saiu ileso do acidente.

Por causa do acidente o trânsito na rodovia ficou interrompido nos dois sentidos por cerca de 1h.

Neste momento o trânsito já flui normalmente na região, segundo a PRF.