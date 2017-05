Três mortos em acidente entre carro e carreta na 381

Três pessoas morreram em acidente no km 445, da BR-381, trevo de Ravena. A fatalidade aconteceu na tarde desta terça-feira (16). Os mortos estavam num carro de passeio e ficaram presos no veículo. Uma outra pessoa se machucou com gravidade.

As primeiras informações apontam que o carro foi atingido por uma carreta que teria perdido o controle da direção e invadido a contramão. O veículo foi prensado contra um ônibus e ficou completamente destruído.

Militares do Corpo de Bombeiros de Nova União estão no local. O helicóptero da corporação faz o resgate da vítima com ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista está totalmente interditada enquanto as equipes de resgate aguardam a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.