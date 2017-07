Trio rende funcionários de mercearia e rouba R$ 11 mil

Por volta das 18h da última quarta-feira (26), uma mercearia que fica na avenida Getúlio Vargas, na cidade de Alvinópolis, foi roubada por três homens armados. Quatro pessoas foram rendidas pelos assaltantes e trancadas em um cômodo que fica nos fundos do estabelecimento.

Para a polícia, as vítimas contaram que estavam com a porta do estabelecimento meio aberta, aguardando os caminhões de entregas para fechamento das vendas do dia, quando os homens invadiram o local.

Um refém foi arrastado por um dos ladrões até o segundo andar, onde fica a sua residência. No local, o marginal foi até um quarto e retirou do guarda-roupas vários cheques pré-datados de clientes que totalizam uma quantia de aproximadamente R$11 mil.

Em ato continuo,o homem voltou à mercearia e roubou de uma prateleira duas garrafas de whisky, duas garrafas de Red Label, 15 pacotes fechados de cigarros, várias moedas que estava na gaveta do caixa registrador e dois aparelhos celulares.

Os autores deixaram o estabelecimento e trancaram as vítimas do lado de dentro. Eles fugiram um veículo Fiat/ Palio da cor verde escura que estava estacionado próximo ao comércio. Um quarto homem estava na direção do carro aguardando o trio. A hipótese é que o bando fugiu sentido a MG 123, conforme filmagens do circuito interno e externo do estabelecimento. Ninguém foi preso.