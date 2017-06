Troca de tiros e apreensão de drogas no bairro República

No final da tarde de ontem (30), na rua José Bicalho Costa, no bairro República, em João Monlevade, policiais militares e um bandido trocaram tiros. Uma das balas atingiu um veículo Toyota/Hilux que se estava estacionado no local do embate. O carro teve os vidros traseiros e dianteiros perfurados.

Segundo informações dos militares, os policiais foram verificar denúncia de tráfico de drogas e no local encontraram um homem de 25 anos, morador do bairro, portando um objeto semelhante a um revólver.

Diante do fato, as guarnições efetuaram o cerco à residência, onde o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo em direção aos militares. Os policias revidaram. Após varredura pelo local foi localizado R$ 79,00 e um celular, que foram deixados no caminho pelo homem ao fugir da PM.

Na casa do suspeito, o irmão dele autorizou a entrada dos policiais e, após buscas, foram localizados três pequenos tabletes de maconha, além de R$ 96,00. A PM também apreendeu R$ 17,00 com o irmão do suspeito, que foi detido pelos policiais junto de outro rapaz que também estava na casa.

Foi realizado intenso rastreamento no intuito de localizar o terceiro indivíduo que teria efetuado disparo de arma de fogo contra a guarnição, mas o homem não foi encontrado.