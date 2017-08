Tufão Noru pode tocar a terra no Japão

O potente e imprevisível Tufão Noru pode tocar a terra na Ilha de Kyushu, no Sul do Japão, durante o fim de semana, após mais de 15 dias vagando pelo oceano e numerosas mudanças de trajetória. A informação foi dada nesta sexta-feira (4) pela Agência Meteorológica de Japão (JMA, a sigla em inglês).

Às 14h locais (2h de Brasília), o quinto tufão da temporada no Oceano Pacífico estava cerca de 150 quilômetros a leste das ilhas Amami e cerca de 240 quilômetros ao sul da ilha de Yakushima, ao sul da ilha de Kyushu, segundo a JMA.

A tempestade, considerada “forte” pela agência japonesa, se encontra praticamente parada em frente ao sul do arquipélago, onde pode tocar a terra no domingo (6), com rajadas de vento de até 216 quilômetros por hora e chuvas que podem prosseguir por um longo período, dada a lentidão do tufão.

O Noru surgiu como uma depressão tropical em 20 de julho no Pacífico Norte, onde ganhou força e fez numerosas mudanças de trajetória nos últimos 15 dias.