UAB de João Monlevade abre 40 vagas para curso de Licenciatura em Pedagogia

A UAB (Universidade Aberta do Brasil), polo João Monlevade, divulgou Edital, abrindo 40 (quarenta) vagas em Licenciatura em Pedagogia, curso que terá duração de quatro anos. As inscrições para o curso de Pedagogia a Distância poderão ser feitas de 7 a 11 de agosto, através do site:www.vestibular.ufop.br, no link cursos a distância ENEM 2013 a 2016.

No ato da inscrição (que é gratuita), o candidato deverá informar o número da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2013, 2014, 2015 ou 2016, uma vez que o acesso à Universidade será por nota do ENEM.

Na última sexta-feira, 21, a coordenadora da UAB em João Monlevade, Érica Valadares Cota, esteve reunida com a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), que vem dando todo apoio para o desenvolvimento da Universidade no município.

A UAB mantém cursos a distância, mas atende com funcionamento no prédio do Centro Educacional, em Carneirinhos, à tarde e à noite, com suporte, tutoria e aulas presenciais para os alunos. A Universidade disponibiliza aos alunos três laboratórios de informática, espaço administrativo e biblioteca.