A cantora Vanesa da Mata é a grande atração do sábado (20) na XVII Festa do Vinho de Catas Altas. O evento será realizado de 19 a 21 de maio,na Praça Monsenhor Mendes.

Na ocasião, Vanessa irá apresentar ao público o show da turnê Segue o Som.No repertório da artista mato-grossense, estão programadas músicas como “Boa Sorte”, “ai, ai, ai”, “Não me deixe só”, “Amado”, “Homem Preto”, entre outras canções de sucesso.

Atrações – Além dos shows de renome nacional (14 Bis, Vanessa da Mata e Rockin’ Strings Orchestra) e de artistas regionais (no palco dois), a festa ainda contará com a eleição para escolher o melhor vinho produzido pelos produtores locais. As bebidas serão analisadas, levando em consideração alguns critérios, como textura, sabor e viscosidade.

Também serão realizadas apresentações e intervenções circenses, transferência de faixa para a princesa do Festival, feira gastronômica e oficinas de culinária.

Realização – A Festa do Vinho é uma realização da Prefeitura de Catas Altas, em parceria com a Associação dos Produtores de Vinho, Agricultores Familiares e Outros Produtos Artesanais de Catas Altas (Aprovart).

A Festa resgata uma tradição que remete ao século XIX, quando as minas de ouro se esgotaram e a produção de vinho foi uma alternativa de subsistência.