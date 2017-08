Vans escolares passam por vistorias em João Monlevade

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

As vans autorizadas a prestarem serviço de transporte escolar em João Monlevade estão passando por vistoria. A ação de fiscalização é do Setor de Trânsito e Transportes da Prefeitura (Settran). Segundo o chefe do órgão, Brenno Lima, 17 escolares já foram vistoriadas e os demais veículos passam pela inspeção até o próximo dia 14.

Durante a inspeção são observados itens de segurança, equipamentos obrigatórios, como também higiene e conforto tais como: faroletes e sinaleiras, bancos, forros, funilaria e pintura, tacógrafo, extintor, pneus, cintos de segurança, trava das portas, buzina, pára- brisas e outros. Também é verificado se as faixas laterais e traseiras estão de acordo com as normas que regulamentam o Serviço de Transporte de Escolares.

Os motoristas credenciados, ao contrário dos piratas, precisam ter, entre vários critérios, auxílio de uma monitora e habilitação na categoria “D”. Além disso, os veículos legalizados devem cumprir prazo máximo de uso (12 anos, para vans, e 22, para ônibus) e passam por duas vistorias anuais. Eles possuem faixa amarela com a palavra “Escolar”, número de autorização, placa vermelha e selo no para-brisa dianteiro.