Veículo cai dentro de um canal em Itabira

Uma mulher de 33 anos foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros por volta das 22h de sábado, 13, após ter caído com seu VW Cross Fox dentro do canal da Avenida Cristina Gazire no Bairro Juca Rosa em Itabira. Segundo a polícia, a vítima sofreu leves ferimentos e reclamava de dores pelo corpo.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição durante o patrulhamento, deparou com um aglomerado de pessoas às margens do canal onde havia caído um veículo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima que já havia saído do carro com ajuda de populares.

Segundo os militares, a mulher contou que seguia em direção ao Centro, que logo após uma curva se assustou com um cone de sinalização no meio da via e ao desviar perdeu o controle do carro que invadiu a calçada, bateu contra uma árvore e caiu dentro do canal.

As testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram para os militares que realmente a motorista estava em baixa velocidade e que a mesma perdeu o controle ao desviar do cone. Os policiais disseram que a vítima não apresentava nenhum sinais de embriaguez e por isso não foi necessário o teste do bafômetro.

Foto: Thales Benício