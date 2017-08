Veículo roubado é localizado pela polícia após denúncia anônima

Tweet no Twitter

Uma denúncia anônima levou os militares de Itabira até a localidade dos Gatos na zona rural da cidade, onde foi encontrado o veículo VW/Saveiro 1.6 Surf, cor cinza, que foi roubada nas proximidades da Barragem Santana.

Os policiais de posse das informações deslocaram até o local, que é de difícil acesso, e durante buscas conseguiram localizar o carro. Através da placa de identificação constataram que no sistema havia queixa de furto ou roubo do veículo.

Segundo os policiais, a caminhonete foi tomada de assalto na noite do dia 28 de julho no trevo da MGC-120 com a MG-129 nas proximidades da Barragem Santana.

A Saveiro recuperada foi rebocada para o pátio credenciado onde será feita a perícia técnica da Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso até o momento, mas o roubo ainda continua sendo investigado.

Fonte: Atila Lemos