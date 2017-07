Vereadores vão pedir mudanças no trevo que liga Santa Bárbara a Catas Altas

O vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Carlos Augusto Bicalho Fonseca (PDT), e o primeiro-secretário da mesa diretora Ermelindo Ferreira (PSL), estiveram na terça-feira (25) vistoriando o trevo de acesso de Santa Bárbara para Catas Altas devido ao grande número de acidentes no local. Na última reunião da Câmara,os vereadores apresentaram requerimentos que foram aprovados por unanimidade. Segundo os vereadores, agora eles vão encaminhar a demanda e se reunir com o deputado estadual Raimundo Nonato Barcelos “Nozinho” (PDT) para pedir intervenção do Estado para tais melhorias.

O vereador Ermelindo Ferreira garantiu que as melhorias vão trazer mais segurança e beneficio de imediato para toda a região. “É importante este investimento do Governo de Minas nas mudanças no trevo porque além de ser uma obra com custo baixo, vai trazer um imenso beneficio e mais segurança para todos os motoristas da região”, comentou.Ele disse ainda que já presenciou muitos acidentes no trevo e que uma medida precisa ser tomada o quanto antes. “Quando se tem união as coisas se resolvem: cito a entrada para o bairro Capim Cheiroso, em Barão,quando nós vereadores fomos até o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem [DER] e depois de alguns meses foi feita a intervenção no local. É preciso que se faça isso de novo e até convido os vereadores de Barão de Cocais e Catas Altas para essa nova articulação”, pediu.

Carlos Augusto Bicalho Fonseca informou que já passou uma prévia da situação para o deputado Nozinho. “Sabemos da situação financeira do Estado, mas Nozinho vem tendo uma boa articulação no Governo de Minas. Eu já passei uma prévia da situação e acredito que ele vai conseguir ajudar a nossa região”, garantiu o pedetista.