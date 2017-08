12ª Região da Polícia Militar inaugura nova sede

Foi inaugurada nessa segunda-feira, 07, a nova sede da 12ª Região da Polícia Militar, no bairro Santa Mônica, em Ipatinga, em uma solenidade breve que contou com a presença de autoridades militares, como o Subcomandante geral da Polícia Militar, o Coronel André Agostinho Leão de Oliveira.

Conforme o comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Coronel Edvanio Rosa Carneiro, a mudança de endereço foi possível com o auxílio do Ministério Público do Trabalho. “Ocupávamos um imóvel alugado, onde havia um custo mensal por parte do Estado. Através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, por meio de um termo de ajustamento de conduta, que resultou na doação de duas casas, em que foram feitas adaptações necessárias para melhorar nossas condições de atendimento a população”.

O procurador do Trabalho, Dr Adolfo Silva Jocob, explicou que o Ministério Público do Trabalho pode destina verbas oriundas de multas trabalhistas para entidades de Direito Público ou privadas sem bens lucrativos. “A segurança pública é um direito fundamental. Esses recursos estão sendo muito bem aplicados para a coletividade de Ipatinga e de toda a circunscrição da 12ª Região”.

Em entrevista a imprensa, além de relatar os benefícios da nova sede para o bom desenvolvimento do trabalho prestado pela Região, o Coronel Edvanio ressaltou a redução de crimes violentos nos 97 municípios que compõem a RPM. Nos sete primeiros meses deste ano foram apreendidas mais de 1400 armas de fogo em toda a área da Região, além de um número considerável de prisões e apreensões de infratores. “Temos feito nosso trabalho com muita determinação e afinco para reduzir os índices criminais, e aumentar a sensação de segurança por parte da comunidade. Senão é possível atingirmos resultados melhores é porque temos uma legislação, que já passou da hora de ser modificada. Estamos fazendo várias operações e retirando muitas pessoas de circulação”.

Além da redução dos crimes violentos, o comandante regional relatou a melhoria do efetivo com a formatura de novos soldados para o primeiro semestre de 2018. Em abril deste ano foram formados 240 novos policiais que foram distribuídos nos 97 municípios da 12ª RPM, privilegiando as cidades menores. “Já estamos na segunda fase de um novo processo de seleção para 210 novos militares. A previsão de início do curso é novembro, com a formatura para o final do primeiro semestre do próximo ano”, ressaltou o Coronel.