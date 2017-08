Aconteceu de novo: vereador fica trancado dentro da Câmara

Pela segunda vez, em menos de cinco dias, o vereador de São Gonçalo do Rio Abaixo, Felipe Silveira (SD), ficou trancado dentro da sede do Legislativo após o expediente. O primeiro caso aconteceu na última sexta-feira (4) e terminou quando a Polícia Militar foi chamada. Na segunda vez, o vereador ficou trancado ao fim do expediente da última segunda-feira (7) e um vigia abriu a porta para que ele saísse. Nos dois casos o vereador alega que estava trabalhando em seu gabinete quando comunicado que as portas da Câmara Municipal seriam fechadas devido ao fim dos trabalhos.

Procurada, a presidente do Legislativo, Luciana Bicalho (PTB), por meio de sua Assessoria de Comunicação, disse que “o vereador não foi trancado na Câmara sem o conhecimento dele. Nas duas vezes, ele foi informado de que o prédio seria fechado. A Câmara possui um regulamento estabelecido pelo Regimento Interno e que precisa ser seguido para o bom funcionamento dos trabalhos. Qualquer modificação nessa estrutura é preciso aprovação de todos os parlamentares. O vereador tem conhecimento de que o vigia do prédio do Legislativo inicia sua jornada de trabalho às 18h. Nas duas vezes em que ele ficou na Câmara, ele sabia que o vigia chegaria no horário e abriria o prédio”, explicou Luciana.

A presidente ponderou também que nunca impediu o vereador de fazer o seu trabalho. “O parlamentar já havia sido informado que para eventual permanência no prédio após o horário deve ser requerido com antecedência para que seja escalado um servidor para fechar a Câmara e acionar o alarme. O mesmo ocorre quando há eventos ou quando cedemos o espaço do legislativo para reuniões”.