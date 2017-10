Adolescentes são apreendidos após usar pistola de pressão para roubar celular

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos por policiais militares, por volta das 21h45, de ontem (24), após terem usado uma pistola de pressão para roubar o celular de uma mulher de 33 anos que passava pela Avenida Duque de Caxias no Bairro 14 de Fevereiro em Itabira. Segundo a polícia, a motocicleta usada na ação criminosa foi apreendida e o telefone recuperado.

A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu uma ligação no 190 informando que dois homens em uma motocicleta, armados com uma pistola, teria roubado o celular de uma mulher na referida avenida e fugido em direção ao Bairro Major Lage de Baixo. Diante do fato, a informação foi repassada para todas as guarnições do turno de serviço que iniciaram o rastreamento a procura dos autores.

O Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) durante o patrulhamento pela Rua Suzinha de Sá Martins visualizaram dois suspeitos em uma motocicleta que acabaram sendo abordados na Rua Prefeito Virgilino Quintão. Segundo os militares, ao iniciar a abordagem um dos indivíduos tentou dispensar uma pistola de pressão e ao fazer busca pessoal o celular da vítima foi encontrado com a dupla.

Os dois adolescentes foram apreendidos e reconhecidos pela vítima como autores do roubo. A motocicleta usada na ação criminosa foi recolhida para o pátio credenciado onde ficará à disposição da justiça. Os menores em conflito com a lei foram levados para a delegacia de Polícia Civil que irá comunicar o ocorrido ao poder judiciário.