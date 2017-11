Após inundação em velório, telhado é coberto com lona

Após a água da chuva invadir capelas do Velório Municipal de João Monlevade, na tarde de ontem (21), o telhado do local foi coberto com uma lona com intuito de evitar novos incidentes. O Velório foi reformado recentemente e o custo das obras foi de cerca de R$ 200 mil. Ontem, foi preciso o uso de um balde para evitar que a água que caía do teto não se espalhasse ainda mais pelo chão. Panos também foram usados para estancar a molhação.

Populares reclamaram da situação e lamentaram o fato classificando o ocorrido como vergonhoso. A situação ganhou grande repercussão em rede social e vários leitores do site O Popular se manifestaram sobre a questão.

“Colocaram um balde pra tentar conter as gotas, mas na verdade o balde estava funcionando como sinalizador”, criticou Joelma Nolasco. Levi Souza, também se manifestou. “ É muito vergonhosa essa situação hoje [ontem] no Velório Municipal, onde estive e presenciei esse fato de colocarem um balde debaixo da pingueira, mas era muitas e caíram até fora do balde, onde pessoas tentaram secar com panos de chão…Isto é uma vergonha para administração municipal!”, escreveu.