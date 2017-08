ArcelorMittal e Hemominas realizam campanha de doação de sangue em Monlevade

O grupo Pró-Voluntário, formado por voluntários da ArcelorMittal Monlevade, realiza no próximo dia 26 de agosto, sábado, em João Monlevade mais uma campanha de doação de sangue. A campanha terá a vinda de profissionais da Fundação Hemominas que farão a coleta de sangue para reposição de estoque da instituição que atende a todo o estado de Minas Gerais. A coleta será no centro clínico da Abertta Saúde (ao lado do Hospital Margarida), localizado na rua Dr. Geraldo Soares de Sá, 18, bairro Vila Tanque, em João Monlevade, de 8h às 16h. A meta é conseguir 160 bolsas de sangue. Quem quiser participar pode agendar a sua doação pelos telefones (31) 3859-1455/1386 a partir do dia 23/08.

Qualquer pessoa da comunidade pode participar, desde que atenda a alguns critérios básicos. Para doar sangue é necessário ter e estar em bom estado de saúde, pesar acima de 50kg e não ter tido hepatite após os 11 anos de idade. A faixa estaria para doar é entre 16 e 67 anos. No entanto, jovens de 16 e 17 anos somente poderão doar se acompanhados dos responsáveis legais ou portando autorização desses, com firma reconhecida em cartório. Pessoas com mais de 61 anos devem ter realizado pelo menos uma doação até os 60 anos.

Outra orientação aos interessados em doar é a necessidade de dormir bem na noite anterior à doação. Outras condições que também podem impedir a doação serão avaliadas por um profissional de saúde durante a triagem clínica que será realizada no dia da doação.

A participação só será possível com a apresentação, no ato da doação, do documento original de identidade com foto, emitido por órgão oficial.